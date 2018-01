Leitor se queixa de falha em telefone fixo

Márcio Jorge tem duas linhas telefônicas da Vivo. Ele se queixa que os aparelhos de sua residência e também os de vizinhos ficaram sem funcionar por mais de dez dias. A empresa disse que os fios tinham sido roubados e que o problema seria solucionado rapidamente.

Reclamação de Márcio Jorge: “Sou titular de duas linhas telefônicas da Vivo. Recentemente, meus telefones amanheceram mudos, assim como dos vizinhos. Entrei em contato com a Vivo e o atendente disse que fios tinham sido roubados, mas o defeito seria solucionado em 24 horas. Depois de quase dez dias, a empresa deu prazo de mais 48 horas.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que, após ajustes técnicos, o serviço do Sr. Márcio Jorge está funcionando normalmente. A empresa informa ainda que o cliente será ressarcido, em conta telefônica futura, do valor correspondente ao período em que o serviço apresentou problema. A empresa entrou em contato com o Sr. Márcio para prestar os esclarecimentos necessários.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.