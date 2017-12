Leitora se queixa de cobrança indevida em cartão de crédito

Isabella Stome relata que observou em sua conta de cartão de crédito uma cobrança da Sky no valor de R$ 1.594,60. Ela acrescenta que não fez essa compra, até porque há quatro meses está morando fora do Brasil e não tem contrato com a TV por assinatura.

Reclamação de Isabella Stome: “No início de agosto, verifiquei no fechamento da minha fatura de cartão de crédito uma compra que não foi realizada por mim no valor de 1.594,60. Entrei em contato com o banco, mas não consegui falar com o atendente. Após muitas tentativas de atendimento, consegui informar ao atendente que estou morando no exterior há mais de quatro meses e que não tenho feito movimentações em minha conta e nem tenho contrato com a Sky. Pago seguro proteção para não ter esse tipo de transtorno. Pedi o cancelamento de todos os cartões de crédito, mas não sei se meu pedido foi realizado.”

Resposta do Banco Santander: “O Banco Santander esclarece que os valores contestados foram estornados à sra. Isabella, e que o caso permanece sob avaliação da instituição e bandeira do cartão.”

