Leitora se queixa de cobrança indevida da 99Taxis

Elizabete Akemi utilizou os serviços da 99Taxis, mas durante a corrida lembrou-se que o cartão de crédito cadastrado no aplicativo havia mudado. O motorista propôs que ela pagasse em dinheiro e cancelou o serviço pelo celular.

No entanto, a leitora vem sendo cobrada desde então pela corrida que havia pago em dinheiro. Em resposta, a empresa cancelou a cobrança.

Reclamação da leitora: “Solicitei um táxi via aplicativo do 99Taxis. O veículo atendeu o chamado. Passado dois quarteirões, lembrei que o cartão de crédito informado no sistema havia sido alterado. Avisei o motorista e ele disse que não era motivo de preocupação, pois ele cancelaria a corrida e não haveria nenhum transtorno para mim. Chegando ao destino, paguei a corrida em dinheiro, crente de que não teria nenhum problema. Pois não é isso que está ocorrendo. Recebo mensagens diariamente de que a corrida de R$ 6,55 não foi paga! Como assim? Não foi paga? E o dinheiro que o motorista recebeu? Hoje recebi um e-mail dizendo que o motorista não se lembra da corrida e ainda com o pedido para mandar o comprovante. Não tenho o comprovante. Não me deram recibo. Resolvam essa questão urgentemente! Não quero receber mais mensagens com cobranças indevidas. Não tenho culpa se o motorista agiu de má-fé. Se ele cancelou a corrida e não deu o comprovante, a responsabilidade é minha?”

Resposta da empresa: “A 99 informa que a Unidade de Atendimento ao Usuário esclareceu a situação à sra. Elizabete Akemi e também cancelou a corrida, informando à passageira que a cobrança não seria realizada em seu cartão de crédito.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.