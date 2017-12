Luana Bárbara solicitou um carro 99 Pop pelo aplicativo. Ela ressalta que sairia da Vila Formosa com destino à Vila Carrão, na zona leste. O preço estimado era de R$ 7. Porém, a leitora recebeu uma cobrança no valor de R$ 171,37.

Reclamação de Luana Bárbara: “No dia 4 de novembro, eu solicitei um carro 99 POP pelo aplicativo. Ele sairia da Praça Luigi Faccio , na Vila Formosa, com destino à Rua do Córrego, na Vila Carrão, na zona leste. O preço estimado era de R$ 7, pois os locais são bem próximos. Quando chegamos ao destino final, o motorista Raul Moreira não finalizou a corrida e continuou rodando por mais 3 horas até chegar na Avenida dos Latinos, um local desconhecido para mim. Quando chegou o comprovante da corrida no meu e-mail, tomei um susto, pois a corrida deu R$ 171,37.”

Resposta da empresa 99: “A 99 informa que o reembolso da sra. Luana Bárbara foi realizado e a passageira já consegue verificar em sua fatura de cartão de crédito junto à operadora do cartão. A 99 esclarece ainda que já entrou em contato com a sra. Luana Bárbara para informar que o reembolso já foi concedido.”

