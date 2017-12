Leitora se queixa de atendimento de empresa de telefonia

Vanessa Campos recebeu uma oferta da telefonia Vivo. Caso assinasse o pacote de telefone e internet, ela ficaria isenta da taxa de instalação. Porém, as cobranças foram feitas à consumidora.

Reclamação de Vanessa Campos: “A Vivo me ofereceu um pacote com telefone e internet, em que o valor mensal seria o mesmo e eu seria isentada da taxa de instalação. Eu aceitei, mesmo não sendo minha intenção adquirir telefonia fixa. Na primeira fatura, veio a cobrança da taxa de instalação do telefone e da internet. Meu esposo entrou em contato com a empresa e foi informado que ocorreu um erro no sistema, mas que o valor seria restituído. No mês seguinte, a cobrança veio novamente.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que os esclarecimentos foram feitos à sra. Vanessa. Será efetuado crédito em valor único na fatura da cliente, entretanto, a cobrança em fatura continuará ocorrendo, devido ao contrato que foi estabelecido.”

