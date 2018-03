Leitora se queixa de atendimento bancário

Aparecida Gaziolla relata que a sua conta do Banco do Brasil foi transferida de agência, sem autorização. Segundo o atendente, a mudança ocorreu por causa de reformulação do atendimento. A consumidora mudou de residência e solicitou a transferência para uma agência que fica perto de sua casa, mas até agora não obteve retorno do banco.

Reclamação de Aparecida Gaziolla: “Minha conta do Banco do Brasil foi transferida da agência da Avenida Portugal, em Santo André, para a agência que fica no centro da cidade sob a justificativa de reformulação do atendimento. Em seguida, eu me mudei para São Caetano do Sul e pedi transferência para a agência do bairro onde moro. Passados 15 dias da formalização da solicitação e não obtendo retorno, tentei falar com agência, mas não tive sucesso devido ao sistema burocrático.”

Resposta do Banco do Brasil: “O Banco do Brasil informa que entrou em contato com a senhora Aparecida e propôs uma solução que atendeu de forma integral às necessidades da cliente.”

