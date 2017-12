Christiane Souza dos Santos informa que, há alguns meses, tem recebido mensagens no celular de cobrança da Sky referente à falta de pagamento. A mensagem é direcionada para uma pessoa chamada Leny. Ela entrou em contato com a empresa, mas continua recebendo as cobranças indevidas.

Reclamação de Christiane Souza dos Santos: “Já faz alguns meses que recebo mensagens da Sky com uma cobrança referente à falta de pagamento. A mensagem traz o nome de Leny. Avisei a Sky via Facebook, Twitter e pelo próprio SMS, solicitando que seja excluído o meu número, pois eu não sou Leny. Apesar disso, o SMS continua chegando ao meu celular.”

Resposta da Sky: “A Sky informa que um dos seus objetivos é atender a todos os clientes com qualidade, e o mais prontamente possível. A operadora pede desculpas pelo transtorno causado. Nossa equipe de atendimento entrou em contato com a cliente e esclareceu que já enviou para a área responsável a solicitação de retirada de seus dados do setor de cobrança. Em até cinco dias úteis, o consumidor não irá mais receber ligações da empresa.”

