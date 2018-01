Leitora reclama que laboratório negou aplicação de vacina à filha

Alini Viana da Silva informa que por dois meses tentou vacinar a sua filha no Delboni. Segundo ela, o convênio dá cobertura, mas o cliente enfrenta dificuldades para obtê-la. No dia 15 de março, ela entrou em contato com a central de atendimento para verificar a disponibilidade da vacina e os documentos necessários. Ao chegar à unidade do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, foi informada, porém, que era necessário um pedido médico.

Reclamação de Alini Viana da Silva: “Estou tentando realizar a vacinação em minha filha de 2 meses no laboratório Delboni. Meu convênio tem cobertura, a vacina está em estoque, porém, por um problema sistêmico, o laboratório se nega a realizar a aplicação. No dia 15 de março, entrei em contato com a central de atendimento para a verificar se tinha a vacina e quais documentos deveria levar. Conforme informado pelo atendimento fui até a unidade do Tatuapé em 18 de março, mas não me atenderam, pois disseram que era necessário um pedido médico. Porém, a central disse que não era preciso. No dia 21 de março, com o pedido médico, me dirigi a outra unidade, mas fui informada que não tinha a vacina disponível ali, embora a enfermeira responsável ter dito que eles receberam a vacina no dia 13 de março. No entanto, como não havia sido feito o registro no sistema, a aplicação também foi negada”.

Resposta do Delboni: “O departamento responsável entrou em contato com a unidade e foi informado que a aplicação da vacina foi realizada na menor no dia 22 de março”.

