Leitora reclama que ainda não recebeu cartão de estacionamento do idoso

Angelina Basile solicitou o Cartão para Estacionamento em vaga para Idoso no ano passado. Em agosto, enviou toda a documentação solicitada. A leitora reforça que recebeu a confirmação de que o pedido foi aprovado, mas o cartão ainda não chegou.

Reclamação de Angelina Basile: “Solicito auxílio porque solicitei o Cartão para Estacionamento em vaga para Idoso, mas até agora ele não chegou pelo correio. O pedido foi feito no ano passado. Enviei a documentação exigida e o pedido foi aprovado.”

Resposta do Departamento de Operação do Sistema Viário: “O DSV informa que o Cartão para Estacionamento em vaga para Idoso da Sra. Angelina Basile foi deferido e enviado pelo correio ao endereço constante no cadastro. O DSV esclarece que houve um grande aumento no número de solicitações de cartões do Idoso e DeFis com o início da fiscalização de vagas para deficientes e idosos em estabelecimentos privados no mês de setembro do ano passado. O serviço foi reestruturado para agilizar a emissão dos cartões e oferecer mais conforto ao público com novos postos de atendimento nas prefeituras regionais e a criação de agendamento eletrônico. Hoje, são nove postos de atendimento descentralizado do DSV para emissão da Autorização Especial.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mailspreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.