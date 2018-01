Leitora reclama que a Vivo cancelou linha de celular sem autorização

Cláudia Monteiro Leite Ciscato possui um celular pós-pago da operadora Vivo. Ela informa que no início de janeiro, mesmo com as contas pagas em dia, a linha dela foi cortada sem aviso prévio da empresa.

Em resposta ao Estado, a Vivo informa que a linha de celular da leitora já está funcionando normalmente.

Reclamação de Cláudia Monteiro Leite Ciscato: “Possuo um celular com a operadora Vivo Móvel e tenho todas as contas pagas. No início de janeiro minha linha foi cortada sem nenhum tipo de comunicação. Tentei entrar em contato com a VIVO por telefone, mas foi impossível. Fui pessoalmente a uma unidade. Na ocasião, tive que redigir uma carta de próprio punho solicitando o religamento e reconhecendo a habilitação da linha. Fui informada que minha linha foi cortada pois a empresa acreditava que, como o celular estava sendo pouco usado, havia a possibilidade do mesmo ter sido roubado. Após uma semana, o religamento não foi feito e fui a outra unidade da Vivo e realizei o mesmo procedimento. Recebo, porém, a conta de fevereiro com a cobrança integral da mensalidade, sem desconto do período em que desligaram sem explicação o meu celular”.

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que Cláudia Monteiro Leite Ciscato foi até uma das lojas da empresa, fez uma carta de próprio punho solicitando a religação da sua linha. Após esse procedimento, a linha voltou a funcionar normalmente. A empresa, por deliberação, cancelou conta com vencimento em 26 de fevereiro de 2017”.