Leitora reclama de serviço realizado pela Sabesp

Cristina da Silva ressalta que um cano da Sabesp furou e ela solicitou o serviço da Sabesp. Três dias depois, uma equipe veio realizar a troca dos canos, porém não tinham todos os equipamentos para finalizar o serviço.

Reclamação de Cristina da Silva: “Observei que um cano da Sabesp furou e solicitei a manutenção. Depois de três dias, uma equipe apareceu e trocou alguns canos, mas fui informada de que o serviço não seria finalizado no mesmo dia porque os funcionários não tinham o equipamento adequado. Mais alguns dias, a equipe apareceu com o martelete e simplesmente quebraram, sem necessidade, degraus da escada. Desde então, entro em contato com os funcionários, que dizem que o problema será resolvido.”

Resposta da Sabesp: “A Sabesp informa que o caso foi solucionado. A companhia esclarece que esteve no local diversas vezes para negociar a colocação do piso na calçada do imóvel, porém, o mesmo é feito em ardósia especial, material que demorou a ser encontrado, adiando a finalização do serviço. A empresa pede desculpas pelo transtorno.”

