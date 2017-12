Leitora reclama de serviço oferecido pela Net

Em maio, Renata Csuzlinovics de Castro recebeu a ligação de um atendente da Net, que lhe ofereceu uma atualização do plano vigente com mais benefícios à consumidora. Ela relata que o novo serviço funcionou por apenas 30 minutos. A leitora entrou em contato novamente com a empresa, mas não conseguiu resolver o problema.

Reclamação de Renata Csuzlinovics de Castro: “A Net ligou para a minha residência informando que haveria uma atualização no meu plano com um benefício a mais, o qual seria receber um chip Claro para usar juntamente com o telefone que já possuo. O meu plano seria o Essencial HD + Internet 2MB + Net Fone Ilimitado Local com 2 pontos. Aceitei o chip e quando estavam confirmando a mudança, a ligação caiu. Liguei novamente para saber se foi feita a mudança em meu plano e para me certificar de que estaria certo para não ter surpresas futuras. O atendente disse que não tinha sido feita nenhuma mudança, mas que poderia dar continuidade à promoção. Logo após a ligação ser encerrada, o aparelho de TV sofreu uma alteração e percebi que todos os canais que eu tinha sumiram. Liguei novamente para saber o que havia acontecido. Após alguns minutos, o pacote ficou vigente e tudo estava funcionando perfeitamente, mas durou apenas 30 minutos, quando de repente houve uma atualização e voltou para o Light HD. Liguei novamente explicando mais uma vez o ocorrido e informaram que arrumariam o problema, mas não consegui resolver a questão”.

Resposta da Net: “Em atenção à mensagem da sra. Renata Csuzlinovics de Castro, a Net informa que entrou em contato com a cliente e regularizou a situação. A operadora permanece à disposição.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.