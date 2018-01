Leitora reclama de serviço de empresa de telefonia

Adriana Coelho se queixa de serviço que não foi solicitado por ela. A leitora entrou em contato pelo site, mas não conseguiu fazer o cancelamento.

Reclamação de Adriana Coelho: “Gostaria de reclamar de um serviço que não foi solicitado por mim. Além disso, não é passível de cancelamento pelo site e o serviço de atendimento ao consumidor não quis resolver o problema para mim. O serviço não foi cobrado na fatura anterior e não justifica a cobrança na fatura atual. Não pedi alteração no plano.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que a situação da sra. Adriana do Carmo Braga Coelho já foi regularizada por meio de outro canal de atendimento da empresa. A Vivo oferece aos seus clientes o ( app ) Meu Vivo, um grande hub para que o cliente solicite demandas comerciais e de atendimento de forma simples e rápida. Em redes sociais, a Vivo mantém um bot no Messenger, que permite que a Vivi (sua atendente virtual) atenda clientes. A companhia também conversa com seus consumidores por meio da central telefônica 10315 (fixa) e *8486 (móvel), das lojas físicas e do SMS.”

