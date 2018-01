Leitora reclama de serviço da Oi

A leitora Cláudia Brandão da Silva é titular de uma linha da operadora Oi desde 2011. Mensalmente, ela recarrega R$ 50,00 e recebe o bônus de R$2.500. Porém, agora a telefonia está descontando valores de serviços que ela desconhece. Antes do ocorrido, a leitora recomendou o serviço à sua mãe. Segundo ela, as cobranças indevidas também ocorrem.

Reclamação de Cláudia Brandão da Silva: “Sou titular de uma linha de celular da Oi e estou profundamente decepcionada com os serviços. Mensalmente, eu recarrego R$ 50,00 e recebo de bônus R$ 2.500,00. Tendo em vista os bons serviços, até então, prestados pela operadora, convenci a minha mãe a migrar para a OI. Porém, tenho recebido mensagens informando que estão sendo descontados valores de serviços que eu desconheço. Minha mãe, por sua vez, contratou um pacote que é descontado do seu cartão de crédito todo dia 15, o valor de R$ 49,90, e com ela está acontecendo a mesma coisa, ou seja, o valor debitado no dia 15 de fevereiro desapareceu. Os créditos estão desaparecendo misteriosamente, como num passe de mágica. Por essa razão, fomos à loja da Oi do Shopping Plaza Sul e fomos muito mal atendidas. Quero uma solução para o meu caso e para o da minha mãe”.

Resposta da Oi: A Oi informa que entrou em contato com a senhora Cláudia para prestar os devidos esclarecimentos e ajustes nas contas.