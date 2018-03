Leitora reclama de semáforo quebrado constantemente na zona leste

Simone Ferreira relata que os semáforos da Avenida Deputado Dr. José A. Pinotti nos cruzamentos com as ruas Cravari, Ingazeira e Mohamad Ibrahim Saleh, na zona leste, voltaram a ficar apagados. Ela reforça o risco de acidentes e atropelamento na região.

Reclamação de Simone Ferreira: “Os semáforos da Avenida Deputado Dr. José A. Pinotti nos cruzamentos com as ruas Cravari, Ingazeira e Mohamad Ibrahim Saleh, na zona leste, estão todos apagados. Pedestres têm dificuldade para atravessar as vias que são movimentadas. Soube que houve furto de cabos na região.”

Resposta da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET): “A CET informa que já foi restabelecido o funcionamento dos semáforos na Avenida Deputado Dr. José A. Pinotti nos cruzamentos com as ruas Cravari, Ingazeira e Mohamad Ibrahim Saleh, na zona leste. O local sofreu vandalismo com furtos de fios e cabos semafóricos. Em 2017, foram 8 ocorrências na avenida e neste ano, duas. Para combater esse tipo de crime, a CET mantém conversas frequentes com a Secretaria da Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Metropolitana.”

