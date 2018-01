Leitora reclama de propaganda enganosa feita pela Smiles

Márcia Chinelato se queixa da falta de informações com relação a uma promoção da Smiles para viagem a Buenos Aires utilizando milhas. Ela diz que os atendentes também não sabem informar até quando poderia viajar usando as milhas e nem uma data em que é possível encontrar a promoção.

Reclamação de Márcia Chinelato: “Gostaria de registrar minha reclamação contra a Smiles (clube de milhas da Gol) que está divulgando uma promoção de viagem para Buenos Aires que, no meu entender, dada a falta de informações, pode configurar uma propaganda enganosa. A oferta oferece viagem a Buenos Aires a partir de 3.500 milhas mais 12 parcelas de R$ 19,92, por trecho. Entrei em contato com o chat online da Smiles e o operador que me atendeu não soube informar nem a data limite de embarque, muito menos em qual data haveria essa ótima oferta de 3.500 milhas por trecho.”

Resposta da Smiles: “A Smiles informa que entrou em contato com o cliente. O caso foi solucionado. A Central de Relacionamento da Smiles permanece à disposição da consumidora.”

