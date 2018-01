Leitora reclama de produto com defeito de fabricação

Leia Joyce comprou uma poltrona reclinável American Confort Germany para sua mãe que estava hospitalizada. A consumidora entrou em contato com a loja para tentar antecipar a entrega, mas sem sucesso. Dias depois, recebeu o produto, mas observou que a poltrona veio com defeito.

Reclamação de Leia Joyce: “Comprei uma poltrona reclinável para minha mãe, que tem 90 anos. Ela estava hospitalizada e só usa essa cadeira. Eu pedi entrega agendada, pois não sabia quando sairia do hospital. Como ela iria ter alta, pedi para alterar a data de entrega, mas não obtive resposta. Depois, no momento da entrega, constatei que a parte de apoio dos pés não ficava parada, portanto estava com defeito. Liguei para a loja Casas Bahia e os atendentes informaram que a poltrona seria retirada, o que não aconteceu.”

Resposta da rede Casas Bahia: “Em atenção à resolução desse caso, informamos que a troca foi efetuada e o novo produto foi entregue à consumidora.”

