Leitora reclama de procedimento médico em rede particular

Diana Ferraz Nicanor realizou uma cirurgia abdominal no Hospital Cruz Azul, de São Paulo. Ela relata que, por ter medo de sala cirúrgica, estava combinado que ela seria sedada durante o procedimento. A paciente reclama da postura da anestesista que se recusou a fazer o combinado.

Reclamação de Diana Ferraz Nicanor: “Fiz uma cirurgia abdominal no Hospital Cruz Azul. Dentro da sala de cirurgia, tive problemas com a médica anestesista. No momento da marcação do procedimento, por ter medo de sala cirúrgica, solicitei uma sedação antes da RAC. O pedido foi atendido, mas no dia da cirurgia tudo foi diferente. A médica anestesista não me deu a sedação que solicitei. Resumindo, eu passei por um estresse desnecessário, pois fui tranquila pensando que eu não veria nada durante a cirurgia. Depois de tudo isso, fiquei com mais trauma ainda, pois me mexi durante a cirurgia e fiquei com dor nas costas e nos ombros. Solicito providências, bem como o nome dessa médica anestesista que participou da cirurgia.”

Resposta da Associação Assistencial de Saúde Suplementar Cruz Azul Saúde: “Com relação à solicitação de posicionamento sobre a reclamação da sra. Diana Ferraz Nicanor, esclarecemos que foi transmitida ao Hospital Cruz Azul de São Paulo, nosso prestador, para análise sobre os fatos narrados.”

