Leitora reclama de postes apagados em rua de Carapicuíba

A leitora Márcia Confessori alerta que casos de assaltos aumentaram na rua em que mora, em Carapicuíba (SP), por causa de lâmpadas queimadas nos postes.

Em resposta, a Prefeitura de Carapicuíba informa que a Secretaria de Infraestrutura atendeu à reclamação da leitora.

Reclamação de Márcia Confessori: “Estou com problemas de lâmpadas de postes queimadas na rua onde resido já há algum tempo. No dia 05/01/17, comuniquei à Prefeitura de Carapicuíba o problema. Como são postes próximos, a escuridão é muito grande, o que torna a rua ainda mais perigosa. Estamos tendo muitas ocorrências de furtos e roubos na região. Fui informada por uma funcionária da Prefeitura que não poderia abrir um chamado porque estavam “sem sistema”. No dia seguinte, liguei novamente e foi aberto o processo 480/2017 e ouvi que de 2 a 10 dias úteis o problema seria resolvido. Liguei novamente no dia 20/01/17 e informaram que não tinham prazo para a troca das lâmpadas devido ao grande número de ocorrências e devido à troca de funcionários do antigo mandato. Entendo que seja complicado, mas preciso pensar na segurança da minha família. Os assaltos já eram constantes e agora com a escuridão ficou pior”.

Resposta da Prefeitura de Carapicuíba: “Com relação ao serviço de manutenção e troca de lâmpada, a Prefeitura de Carapicuíba informa que a Secretaria de Infraestrutura está atendendo aos chamados dos munícipes desde a primeira semana de janeiro e a solicitação da munícipe Márcia Confessori foi atendida na terça-feira (24/01). É importante esclarecer que a nova gestão encontrou solicitações antigas, desde junho de 2016, e está realizando uma força-tarefa para efetuar a manutenção da iluminação pública, com equipes trabalhando das 8h até meia-noite nos bairros da cidade. Porém, este mês de janeiro está sendo o quinto mais chuvoso dos últimos 74 anos, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o que dificulta a agilidade do serviço. A população pode solicitar a troca de lâmpadas pelo telefone 4184-1146”.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama.estado@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.

