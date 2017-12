Leitora reclama de panela de pressão com defeito

Marly Alves Bezerra Silva comprou uma panela de pressão elétrica da marca Mondial pelo site da empresa Casas Bahia. Com poucos dias de uso, a panela começou a apresentar defeito.

Reclamação de Marly Alves Bezerra Silva: “Eu comprei uma panela de pressão da marca Mondial que utilizei apenas cinco vezes. Com poucos dias de uso, fui utilizar a panela e, para minha surpresa, o display estava descontrolado, impedindo de utilizar a panela. Imediatamente entrei em contato com a empresa e fui informada que deveria levar o produto até uma assistência técnica. Porém, informei que o item tinha menos de 30 dias, e a empresa simplesmente informou que não poderia me ajudar e que o procedimento era somente levando à assistência. Fui até a assistência técnica. Entreguei a panela e recebi o número da ordem de serviço, mas fui informada que o conserto demora mais de 30 dias, tendo em vista que a maioria das panelas dessa marca apresenta esse defeito e a empresa Mondial demora muitos dias para enviar as peças para a troca.”

Resposta da Mondial: “Em atenção à reclamação da sra. Marly Alves Bezerra Silva, a Mondial informa que entrou em contato com a consumidora e foi acordado o estorno do valor do produto. A empresa realizou o reembolso em 31 de agosto, e o comprovante de depósito foi enviado para a mesma.”

