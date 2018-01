Leitora reclama de mau atendimento de funcionários da Tim

Há dois meses, a leitora Maria Beatriz Groth comprou um chip com 50 GB de internet para compartilhar com outros eletrônicos que tem em casa. No dia da compra, recebeu apenas um chip e foi informada que receberia os demais na semana seguinte. Ela retornou à loja no dia combinado, mas estava sem sistema. Foi a outro local de atendimento e não conseguiu ter informações sobre a promoção. A leitora entrou em contato com outras lojas e por telefone, e mesmo assim não conseguiu resolver o problema.

A Central de atendimento da Tim está acompanhando o caso.

Reclamação de Maria Beatriz Groth: “Há dois meses, comprei um chip com 50 GB de internet para compartilhar entre os tablets da minha família. Na hora só me deram 1 chip, e eu precisaria aguardar uma semana para solicitar os demais. Após 2 semanas, voltei e estavam sem sistema. Fui a outra loja no Center Norte e me disseram que o plano de 50 GB não existia. Fui a uma loja na Paulista e me disseram que só na loja que comprei poderia solicitar os outros chips. Fiz a solicitação por telefone e ficaram de me ligar em 5 dias, mas não ligaram. Liguei novamente e também não retornaram.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta da Tim: “O Centro de Relacionamento com o Cliente Tim entrou em contato com a Sra. Maria Beatriz Groth e informou que, conforme solicitado pela mesma, foi agendada uma visita à loja física para que a cliente pudesse fazer a ativação de seus dois chips de dados. O caso continuará sendo acompanhado pela empresa.”