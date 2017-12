Kátia Bueno comprou um celular e um protetor de tela pelo Shoptime. O pagamento foi efetuado corretamente, mas um dos produtos não foi entregue como combinado. Ela tentou entrar em contato por telefone com a empresa, porém não conseguiu concluir o atendimento.

Reclamação de Kátia Bueno: “Reclamo do péssimo atendimento ao consumidor da empresa Shoptime. Eles têm um serviço de atendimento ao consumidor que não tem acesso aos atendentes. No meu caso, adquiri um celular Samsung e solicitei também um protetor de tela que foi incluído no pagamento, mas não foi entregue.”

Resposta da Shoptime: “O Shoptime.com contatou a cliente Kátia, esclareceu e solucionou a questão. Pedimos desculpas pelo transtorno.”

