Leitora reclama de mau atendimento da Vivo

Inês Achcar volta a entrar em contato para informar que as cobranças indevidas ainda persistem. Ela explica que a Vivo ainda não colocou a fatura em débito automático, conforme solicitou anteriormente.

Reclamação de Inês Achcar: “Esta é a nona vez que a Vivo não envia o arquivo para o banco para o débito automático. Tudo indica que a empresa não registra todas as ocorrências no precário sistema. Não adianta falar com os atendentes e nem explicar para aqueles que ligam, diariamente, para realizar a cobrança de pagamento de fatura em aberta.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que o caso da sra. Inês Achcar está em apuração e acompanhamento pela área responsável. A cliente está ciente que assim que o caso for concluído, a empresa voltará a contatá-la.”

