Leitora reclama de franquia antecipada cobrada por empresa de telefonia

Selma Orosco adquiriu um celular da Claro em 2015 no valor de R$ 4.430. Dois anos depois, após uma queda, o vidro do aparelho quebrou. Ela relata que a empresa de telefonia e a Assurant Seguradora cobraram franquia antecipada no valor de R$ 1.107.

Reclamação de Selma Orosco: “A Claro e a Assurant Seguradora cobram franquia antecipada de R$ 1.107 para trocar o vidro de um aparelho. Em 25 de novembro de 2015, adquiri um iPhone pelo valor de R$ 4.430. Acontece que, por volta do dia 10 de novembro de 2017, houve uma queda acidental e quebra do vidro do aparelho. Eu me lembrei que o atendente havia comentado sobre o seguro e entrei no site da Claro para obter mais informações. Abri o sinistro. Informei o ocorrido e o atendente disse que eu receberia um e-mail com instruções. Nada me foi dito sobre pagamento de franquia. Depois, entrei no site e havia a informação de dois sinistros; inclusive achei estranho isso. Um era sobre furto/roubo, mas nunca fiz esse registro.”

Resposta da Claro: “A Claro informa que, em contato com a sra. Selma Pereira Orosco, confirmou a devolução do aparelho. A operadora continua à disposição por meio de todos os canais de atendimento disponibilizados: SAC 1052, Fale Conosco, Chat, Atendimento por Carta e site claro.com.br.”

