Leitora reclama de falta de vaga em creche em São Paulo

por Luisa Pinheiro

Sandra Modesto inscreveu seu filho Gregório no Centro de Educação Infantil (CEI) Pinheiros após a criança completar um ano, em setembro de 2016. A leitora reclama que, quatro meses depois, ainda não conseguiu uma vaga na creche.

Em resposta, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo informou que a criança ocupa a quinta posição na fila de espera da escola.

Reclamação da leitora Sandra Modesto: “Fiz a inscrição do meu filho, Gregório Modesto de Oliveira, hoje com quase 1 ano e 5 meses, no dia 1 de setembro de 2016 no CEI Pinheiros, localizada na Avenida Rebouças. Esperei ele completar 1 ano, pois fui informada que só aceitam crianças acima dessa faixa etária. Também fiz a inscrição nesse CEI por ser o caminho para o trabalho do meu marido. Já estamos no início do ano de 2017 e ele ainda não foi chamado. Falando com a diretora da unidade, ela disse acreditar que ele não seja chamado de imediato, pois ainda é o número 12 da fila, segundo a Diretoria de Educação Butantã me informou.

Não tenho com quem deixar meu filho e preciso trabalhar. É um direito meu e principalmente dele, que tenha uma vaga na creche, uma vez que o município não paga um salário para as mães cuidarem de seus filhos; por isso temos que sair para trabalhar. Só quero o que nos é de direito: uma vaga para o início do ano letivo.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo: “A criança Gregório Modesto de Oliveira ocupa a 5ª posição, aguardando vaga no CEI Pinheiros, indicado como escola específica. Caso a família deseje alterar o cadastro, há sete creches próximas ao endereço residencial.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.