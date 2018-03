Leitora reclama de falta de fraldas geriátricas em UBS da zona leste

Sandra Fontes relata que não há fraldas geriátricas na Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Formosa I. Ela esclarece que essa falha acontece o ano inteiro. Além dela, outros pacientes da unidade também reclamam do mesmo problema.

Reclamação de Sandra Fontes: “Gostaria de entender o motivo da falta de fraldas geriátricas na UBS Vila Formosa I. Durante todo o ano, passamos por esse mesmo problema. Ninguém sabe informar quando o estoque será reabastecido. Outras pessoas, que também necessitam das fraldas, reclamam do descaso.”

Resposta da Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) Sudeste: “A CRS Sudeste, por meio da Supervisão Técnica de Saúde (STS) Aricanduva Mooca, informa que a gerência da UBS Vila Formosa I entrou em contato com a usuária para acolher sua demanda e dar esclarecimentos sobre o fluxo de abastecimento e de dispensação de fraldas preconizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de São Paulo. A usuária retirou, no último dia 31 de janeiro, 64 unidades de fralda tamanho “G” para a mãe, cadastrada no programa de dispensação de fraldas da unidade. Cabe ressaltar que houve uma falta pontual de fraldas G em janeiro na unidade, mas tanto a STS como a CRS Sudeste têm feito remanejamentos do insumo na região para reduzir os prejuízos e adotar critérios de equidade aos usuários do programa. Além disso, o almoxarifado central da SMS já recebeu estes insumos e nos próximos dias as unidades serão reabastecidas conforme cronograma de abastecimento.”

