Leitora reclama de falta de atendimento no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC

Josefa Justino precisa realizar um tratamento para os joelhos. Há cinco anos, ela está em contato com o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas, mas não consegue realizar o procedimento.

Reclamação de Josefa Justino: “Quero informar que já se passaram cinco anos desde o dia em que estou tentando um tratamento no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas. O tratamento seria para os meus joelhos. Tenho dores intensas, inclusive, na coluna lombar.”

Resposta do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas: “Em resposta à manifestação, informamos que este Instituto atende prioritariamente casos cirúrgicos de alta complexidade e, por isso, com longas filas de espera para realizar esses procedimentos. Além disso, seguimos o programa de atendimento regionalizado da Secretaria Estadual da Saúde que preconiza ao paciente procurar primeiramente uma unidade hospitalar da região onde mora. Entendemos e lamentamos a dificuldade de muitas outras pessoas que dependem do atendimento de hospitais públicos em todo o País. Porém, o que ocorre é que o Hospital das Clínicas, por mais que tente, não tem condições estruturais para atender a uma demanda tão grande e, por isso, não dispõe de muitas vagas para algumas especialidades como joelho e coluna, por exemplo.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mailspreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.