Leitora reclama de falha no pacote de TV por assinatura

Bruna Leanza Marcon é assinante da Vivo e se queixa de falha na utilização do Vivo Play. Ela ressalta que tem direito à programação dos canais Fox, porém muitas séries estão incompletas.

Reclamação de Bruna Leanza Marcon: “Sou assinante da Vivo TV e pedi para assinar o pacote que inclui os canais Fox Premium. Na Vivo, tenho direito a utilizar o Vivo Play, que basicamente é um sistema onde consigo assistir à programação dos canais Fox. Acontece que, ao tentar assistir a determinadas séries da Fox pelo sistema, eu me deparei com uma confusão. A 6ª temporada da série Homeland, por exemplo, está com capítulos a menos. A série The Americans pula da 3ª para a 5ª temporada. Tentei contato com a Fox e fui informada de que a responsabilidade é da Vivo.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que entrou em contato com a cliente. A empresa oferece aos seus clientes o (app) Meu Vivo, um grande hub para que o cliente solicite demandas comerciais e de atendimento de forma simples e rápida. Em redes sociais, a Vivo mantém um bot no Messenger, em que uma atendente virtual responde aos clientes. A companhia também conversa com seus consumidores por meio da central telefônica 10315 (fixa) e *8486 (móvel), das lojas físicas e do SMS.”

