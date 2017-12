Leitora reclama de demora em conseguir agendar consulta médica

Letícia Vieira relata que o filho dela foi agredido na escola e sofreu um trauma na cabeça. Levou ao pediatra, mas não foi bem atendida. Ela foi ao pronto-socorro para conseguir encaminhamento médico, porém a Notredame Intermédica dificultou o agendamento da consulta com um neurologista e não liberou as sessões médicas solicitadas.

Reclamação de Letícia Vieira: “Meu filho de 7 anos foi agredido dentro da escola e sofreu um trauma na cabeça. Passei com o pediatra, que ignorou completamente o ocorrido, e resolvi ir ao pronto-socorro. A médica disse que lá, no entanto, não era lugar de pedir encaminhamentos. A Intermédica demorou para liberar e marcar o neurologista e também o tratamento psicológico. Quando passou com o Neurologista, ele encaminhou meu filho para 10 sessões de psicomotricidade, 10 sessões com fonoaudiólogo e pediu uma tomografia do crânio. Até agora não foram liberados. Acabei de ser informada que agora eles querem um relatório médico com o motivo das solicitações.”

Resposta da Notredame Intermédica: “A empresa informou que o caso foi solucionado. Em contato com a sra. Leticia Vieira, foi verificado que está tudo certo com o atendimento do filho dela.”

