Leitora reclama de demora de plano de saúde para autorizar exame pré-cirúrgico

Júlia Dugaich relata que a mãe está com câncer de mama e a Porto Seguro ainda não autorizou a internação em hospital credenciado pela operadora de saúde. Ela reforça que já fez todas as solicitações exigidas pela companhia para realizar exame pré-cirúrgico.

Reclamação de Júlia Dugaich: “Minha mãe está com câncer de mama e a Porto Seguro está com muito desprezo pelo caso. Fizemos todas as solicitações às pressas e em tempo hábil para realizar a cirurgia. Ela tem que realizar o exame pré-cirúrgico e a Porto Seguro ainda não autorizou a internação no Hospital Santa Cruz que é conveniado ao plano.”

Resposta da Porto Seguro: “A Porto Seguro informa que o caso foi resolvido e a cliente realizou a cirurgia na data marcada. A companhia lamenta o ocorrido e se coloca à disposição para demais esclarecimentos.”

