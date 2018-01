Leitora reclama de compra parcelada com juros sem a sua autorização

Márcia Chinelato se queixa que loja fez parcelamento com juros sem o seu consentimento. Leitora apenas observou o erro quando recebeu a fatura em casa.

Reclamação de Márcia Chinelato: “Fiz uma compra em 05 de fevereiro na loja Pernambucanas do Shopping Central Plaza. Como de costume, pedi o pagamento parcelado sem juros, o que pode ser verificado em todo meu histórico de compras. Jamais compro com juros, o que me faz deduzir que, se não foi má fé da atendente, ela se equivocou ao colocar o plano com juros e com a primeira parcela para 60 dias. Só fui me dar conta do erro na fatura que venceu em maio. Assim que percebi que havia uma cobrança de juros (com a fatura devidamente paga em dia), fui até a loja mais próxima. Porém, fui informada que deveria entrar em contato com a central de atendimento. Depois fui informada que deveria ir à loja onde fiz a compra para tentar resolver diretamente com o gerente. O meu único pedido é que a Pernambucanas emita um boleto com o valor restante dessa compra para eu pagar à vista.”

Resposta da Pernambucanas: “A Pernambucanas já entrou em contato com a cliente novamente para prestar os devidos esclarecimentos. Reiteramos que, na ocasião do primeiro contato, foi realizado o cancelamento do contrato e a compra foi refeita sem cobrança de juros, conforme solicitado. A empresa se coloca à disposição para quaisquer solicitações posteriores, assim como mantém um canal aberto de comunicação por meio da Central de Atendimento no 0800 724 9200 ou pelo e-mail:atendimento@pernambucanas.com.br“.

