Leitora reclama de cobranças indevidas feitas por empresa de telefonia

Laura Beatriz Schmidt Sarmento firmou um contrato com a companhia Net, mas reforça que os valores combinados não estão sendo cobrados. A leitora tem todos os protocolos das ligações realizadas, porém, ainda não conseguiu resolver o caso.

Reclamação de Laura Beatriz Schmidt Sarmento: “Fiz um pacote com a Net em maio do ano passado. Desde então, os valores combinados nunca foram respeitados. Usei poucas vezes o telefone para falar de Claro para Claro e vieram cobranças de números que desconheço. Desliguei o telefone da tomada. Também passaram minha conta para virtual, sem meu consentimento. Agora recebi uma conta com descontos que mesmo assim está com valor acima do combinando anteriormente.”

Resposta da Net: “Em atenção à mensagem enviada em nome da Sra. Laura Beatriz Schmidt Sarmento, a Net solicita a indicação de melhor dia e horário para contato com a consumidora. A operadora permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.