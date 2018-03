Leitora reclama de cobranças indevidas

Sandra Maria Guedes Teixeira relata que pagou uma fatura de cartão de crédito em atraso, mas que, além dos juros e da multa, o Itaú Unibanco cobrou juros de financiamento e IOF sobre o financiamento. Ela ressalta que é cliente há mais de 30 anos e sempre pagou as contas em dia.

Reclamação de Sandra Maria Guedes Teixeira: “Esqueci de pagar a fatura do cartão de crédito do Itaú Unibanco no dia do vencimento. Paguei dois dias depois mas, além dos juros e da multa, recebi a cobrança de juros de financiamento e IOF sobre esse financiamento. Eu deveria ter pago no dia 6 e paguei no dia 8. Achei um absurdo. Sou cliente há 31 anos e tenho esse cartão especificamente há 6 anos, sempre pagando as faturas integralmente em dia.”

Resposta do Itaú Unibanco: “O Itaú Unibanco esclarece que, conforme previsto na cláusula contratual, efetuando o pagamento integral da fatura do cartão de crédito na data do vencimento inexistem acréscimos, mas se for pago o valor mínimo, abaixo do mínimo, não efetuar pagamento ou se o pagamento for efetuado em atraso, haverá a cobrança de encargos financeiros de acordo com as cláusulas contratuais. Reiteramos que o Itaú cumpre estritamente todas as legislações e regras estabelecidas pelo Banco Central do Brasil.”

