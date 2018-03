Leitora reclama de cobranças abusivas feitas por construtora

Letícia da Silva ressalta que adquiriu um imóvel pela construtora MRV em 2011. Segundo ela, o imóvel possuí 43m² e a prefeitura isenta a cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A leitora reforça que recebeu da construtora a cobrança de 11 prestações referentes ao imposto.

Reclamação de Letícia Silva: “Adquiri um imóvel da construtora MRV em 2011. O imóvel possui 43m² e, por este motivo, a Prefeitura de São Paulo isenta a cobrança de IPTU. Acontece que a MRV lançou 11 prestações referentes ao IPTU e alega que eu preciso pagar, sendo que a dívida, na verdade, se refere ao imposto do terreno adquirido pela empresa. O valor é abusivo, além de ter sido lançado sem prévio aviso.”

Resposta da MRV: “Em resposta à solicitação, a MRV Engenharia informa que de acordo com o contrato estabelecido com a cliente, após o Habite-se e a entrega das chaves, em agosto de 2013, todas as despesas de impostos, taxas, multas e contribuições referentes ao imóvel, assim como as áreas comuns, indivisíveis e inalienáveis do empreendimento, passaram a ser por conta do proprietário. O IPTU cobrado é um rateio para cada cliente da taxa municipal dessas áreas comuns que foi pago anteriormente pela MRV e agora é repassada de forma parcelada sem juros para a cliente.”

