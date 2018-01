Leitora reclama de cobrança indevida feita por empresa de telefonia

Em 2013, Salete de Oliveira realizou o pagamento de todos os débitos existentes no cadastro que estava no nome dela. Na época, fez uma reclamação à Anatel e conseguiu ficar isenta de multa. Entretanto, a Claro ainda persiste em fazer cobranças.

Reclamação de Salete de Oliveira: “Em 2013, eu realizei o pagamento de todos os débitos existentes no cadastro que estava em meu nome na época. No mesmo ano, fiz uma reclamação à Anatel e fiquei isento do débito da multa. Agora, estou sendo cobrada novamente da multa.”

Resposta da Claro: “Em atenção à mensagem da sra. Salete de Oliveira, a Claro informa que, em contato com a cliente, as questões citadas foram esclarecidas. A operadora continua à disposição por meio de todos os canais de atendimento.”

