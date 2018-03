Leitora reclama de cobrança indevida feita por empresa de telefonia

Eliane da Silva relata que os pais dela tinham duas linhas de telefonia fixa da Claro. Eles pagavam R$ 19,90 por cada uma. No meio do ano passado, a mãe dela ficou doente e o pai continuou pagando as contas. No entanto, meses depois ela observou que a cobrança estava acima do valor combinado.

Reclamação de Eliane da Silva: “Meus pais têm duas linhas de telefonia fixa da Claro, sendo que uma está em São Paulo e outra em Praia Grande, ambas ao custo de R$ 19,90 cada. No meio do ano passado, minha mãe ficou hospitalizada durante mais de 2 meses e depois de sua alta continuou com alguns problemas. Nesse período, meu pai pagava as contas sem nem conferi-las. Em uma ocasião, eu e meu irmão observamos a cobrança de R$ 29,90 por cada linha. O atendente da Claro disse que se tratava de reajuste. Gostaria de saber como uma conta é reajustada em 50% sem que haja uma comunicação e de onde foi tirado esse índice absurdo.”

Resposta da Claro: “A Claro contatou a Sra. Eliane da Silva Lima e, na ocasião, prestou os esclarecimentos necessários. A operadora continua à disposição por meio dos canais de comunicação: www.claro.com.br/clarofixo e Central de Atendimento 10321.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mailspreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.