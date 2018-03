Leitora reclama de cobrança indevida feita por empresa de telefonia

Jacirema Ferreira contratou o pacote combo da Net, que lhe dava direito a internet, TV, telefone fixo e celular. No entanto, para surpresa da consumidora, a fatura mensal chegou com valor superior ao negociado com o atendente da empresa.

Reclamação de Jacirema Ferreira: “Resolvi aceitar uma proposta da Net para contratar o pacote combo da empresa. Eu teria direito a internet, TV, telefone fixo e celular. Dias depois, recebi uma conta de celular da operadora Claro. Em contato com a empresa, fui informada que o combo não tinha sido efetivado e que deveria entrar em contato com o setor responsável por pacotes. Peço ainda correção nos valores e ressarcimento à empresa, porque minha conta ficou quase R$ 100,00 mais cara.”

Resposta da Net: “Em atenção à mensagem da Sra. Jacirema Ferreira, a Net informa que entrou em contato com a cliente e regularizou a situação. A operadora permanece à disposição.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mailspreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.