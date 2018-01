Leitora reclama de cobrança indevida de empresa de telefonia

Patrícia Nitolo solicitou a mudança de seu plano Controle da Vivo de 3GB para 1GB. Ela reclama que a fatura chegou com o mesmo valor do plano anterior e solicita a regularização de sua conta de telefone.

Reclamação de Patrícia Nitolo: “Estava com o plano Controle de 3GB e alterei para 1GB, pois estou desempregada e não tenho mais como arcar com o custo do plano anterior. Para a minha surpresa, a conta veio com o valor do plano anterior que deveria ter sido substituído pelo mais barato. Entrei em contato por e-mail, para não ter que ficar horas na espera, e me responderam apenas que não tinha valor a ser contestado. Aguardo a regularização da conta para que possa fazer o devido pagamento.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que os esclarecimentos foram feitos à sra. Patrícia. O plano foi alterado e a fatura mencionada pela sra. Patrícia corresponde ao período de 11 de junho à 10 de julho, dentro do período de apuração da fatura.”

