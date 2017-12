Leitora reclama de cobrança indevida da Runner

Jacqueline M. D. Mota era aluna da academia Runner localizada em Higienópolis, na região central da cidade. A unidade fechou as portas no dia 31 de julho, sem aviso prévio. Pelo menos 1,5 mil alunos ficaram sem aulas e sem o dinheiro pago. No dia 2 de agosto, a Fundação Procon de São Paulo (Procon-SP) notificou a academia para prestar esclarecimentos sobre o encerramento das atividades. Alguns alunos, inclusive, assinaram contrato poucos dias antes do fechamento da unidade.

Jacqueline M. D. Mota: “Depois do fechamento da unidade Higienópolis da Academia Runner, e seguindo as instruções do estabelecimento, assinei o documento solicitando o cancelamento de meu contrato. Constato agora, em contato com o meu cartão de crédito, que a Runner programou o desconto de mais uma parcela do contrato para o dia 2 de setembro, ou seja, depois de mais de um mês fechada.”

Resposta da Runner: “Como a demanda dos estornos e cancelamentos está grande, não houve tempo hábil de processar todas as solicitações, pois precisamos montar processos individuais de cada aluno para enviar as administradoras dos cartões. Os lançamentos não estão sendo feitos pela Runner e sim pela administradora do cartão com base na informação da data da venda (débitos das parcelas lançados sempre a cada 30 dias da data da compra). Todos os reembolsos serão calculados com a data de fechamento da unidade em 31 de julho. Dessa forma, qualquer valor que ainda venha a ser cobrado do aluno, após o fechamento, será reembolsado.”

