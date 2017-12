Regina Sampaio relata que teve o cartão, que funciona como crédito e débito, clonado duas vezes em menos de quatro dias. Ela reforça que estava com viagem marcada para o exterior e enfrentou dificuldades para resolver o problema.

Reclamação de Regina Sampaio: “Tive meus cartões de crédito/debito clonados em questão de quatro dias de diferença um do outro. O detalhe é que, dias depois, eu viajaria para o exterior. Fui à agência da Avenida Paulista para tirar um Cartão Expresso que sairia sem nome, mas, ao chegar ao local, fui informada de que ainda era muito recente e que não constava no sistema e, dessa forma, a agência não poderia emiti-lo. O cartão deveria ter sido enviado na véspera da minha viagem, mas nada. Também prometeram entregar no hotel em que estaria hospedada na Itália.”

Resposta do Santander: “O Santander informa que o caso da sra. Regina Lotti foi resolvido à época em que os cartões foram entregues à consumidora.”

