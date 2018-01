Leitora reclama de barulho em evento promovido pela Renault

A leitora Regina Newman reclama do barulho provocado pelo lançamento de um carro da empresa automotiva que ocorre na Rua Oscar Freire, bairro dos Jardins. Ela diz que o gerador utilizado no local é muito barulhento. A consumidora reclama ainda de música alta durante os dias do evento.

Em resposta ao Estadão, a Renault informa que mantém diálogo com os moradores da região para evitar transtornos.

Reclamação de Regina Newman: “A Renault resolveu lançar em um evento seu novo carro em local temporário na Rua Oscar Freire sem respeito aos moradores. Foram madrugadas de barulho com a montagem do evento. Instalaram um gerador que fazia um barulho terrível quando ligado. A programação inclui música alta em um local inapropriado”.

Resposta da Renault: “A Renault informa que o espaço La Maison Renault, instalado de 18 de fevereiro a 13 de março, na Rua Oscar Freire, obedece rigorosamente os horários estabelecidos pelo alvará de funcionamento concedido pela Prefeitura de São Paulo. Os shows realizados no local são sempre encerrados antes das 22h. O gerador de energia mencionado foi acionado apenas em momentos de falha no abastecimento regular de eletricidade. A empresa mantém diálogo com os moradores da região para evitar transtornos”.