Leitora reclama de atraso no prazo de entrega

Shirlei Cândido adquiriu um conjunto de mesas pelo site da Americanas. Ela ressalta que já se passou quase um mês e o produto ainda não chegou. A consumidora entrou em contato com a empresa, mas não conseguiu resolver o problema.

Reclamação de Shirlei Cândido: “Comprei uma mesa com oito cadeiras no site Americanas.com. O prazo estimado não foi respeitado. Já faz quase um mês. Entrei em contato com a loja e não há posicionamento sobre a minha compra.”

Resposta da Americanas.com: “A Americanas.com providenciou o cancelamento da compra, conforme solicitação da cliente Shirlei. O estorno ocorrerá de uma a duas faturas, de acordo com o prazo estabelecido pela administradora do cartão de crédito da cliente. Pedimos desculpas pelo transtorno.”

