Leitora reclama de atraso na entrega de móveis

Angélica Cardozo comprou quatro móveis pelo site da empresa Lojas Kd, mas os produtos não chegaram no dia combinado. A cliente se queixa que o prazo foi prorrogado para mais de 50 dias, informação que recebeu por email.

Reclamação de Angélica Cardozo: “Eu realizei a compra de quatro móveis pelo site da empresa Lojas Kd com prazo de entrega de 25 dias úteis. Às vésperas do fim do prazo previsto, fui informada por e-mail que o prazo seria estendido para 26 de abril. Isso mesmo, com naturalidade, a empresa me comunicou sobre um atraso de mais de 50 dias, como se eu não precisasse dos produtos que adquiri.”

Resposta das Lojas Kd: “A empresa informa, em relação à reclamação da sra. Angélica Cardozo, que o cancelamento da compra da cliente, conforme solicitado, foi efetuado no dia 1º de março e que o estorno financeiro ocorrerá até o fim do mês. Lamentamos pelos contratempos ocorridos.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mailspreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.