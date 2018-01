Leitora reclama de atraso na entrega de mercadorias

Bianca Fabbri comprou dois celulares pelo site do Extra. Ela reforça que o combinado era receber os produtos no dia 6 de dezembro, no entanto, o prazo não foi respeitado. Ao entrar em contato com a empresa novamente, a leitora foi informada que deveria aguardar mais cinco dias úteis.

Reclamação de Bianca Fabbri: “Efetuei a compra de dois celulares na Loja Extra, exatamente pela vantagem no prazo de entrega que era informado na compra. No entanto, o prazo não foi cumprido e não tenho nenhum retorno da loja. De acordo com o site, o produto está com a transportadora desde o dia 30 de novembro, e a entrega ocorreria em 6 de dezembro. Entrei em contato novamente e informaram que iam verificar o motivo do atraso e o prazo de retorno seria de cinco dias úteis, mas não tive retorno. Entrei novamente em contato com a loja, que informou que não tem uma posição.”

Resposta do Extra: “Em atenção à resolução deste caso, informamos que os produtos foram entregues nos dias 4 e 5 de janeiro.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.