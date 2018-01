Leitora reclama de atraso constate de ônibus na zona leste

Priscila Araújo utiliza a linha de ônibus 2780-10, que faz o trajeto entre o Metrô Corinthians-Itaquera e o Jd Camargo Novo, na zona leste da cidade. Ela relata que os atrasos têm sido constantes e com espera de até 40 minutos.

Reclamação de Priscila Araújo: “Faço uma reclamação referente à linha de ônibus 2780-10 (Metrô Itaquera/Jd Camargo Novo). Reclamo do absurdo que acontece diariamente, já que o intervalo entre um ônibus e outro na semana chega a 40 minutos e aos fins de semana, de 1 a 2 horas. Os ônibus também estão sempre lotados (devido à demora). A linha “vizinha” 2766-10 (Metrô Itaquera/Jd Camargo Velho) faz intervalos de 5 a 10 minutos.”

Resposta da SPTrans: “Em atenção à mensagem da sra. Priscila Araújo, a SPTrans informa que após análise dos dados do Sistema Integrado de Monitoramento (SIM), no período de 11 a 15 de setembro foi observado que a linha 2780/10 (Jd. Camargo Novo – Metrô Corithians-Itaquera) operou com desajustes, mas os intervalos ficaram abaixo do reclamado. A SPTrans realizou reunião com a empresa VIP, operadora da linha 2780/10. Além de outros assuntos, foram solicitadas providências imediatas quanto à operação desta linha, que está no ranking das dez que mais recebem reclamações da empresa. A equipe de fiscalização da SPTrans vai continuar acompanhando a operação da linha para reavaliar seu desempenho e cobrar as providências para melhoria efetiva. Caso a empresa não corrija as falhas, poderá ser multada conforme previsto no Regulamento de Sanções e Multas (Resam), que rege os contratos do sistema de transporte.”

