Leitora reclama de atendimento em loja de móveis

Tayla Salum realizou uma compra em uma loja física da Etna. No entanto, ao descobrir que no site os produtos estavam mais baratos, cancelou a compra para comprar novamente pela internet. Ela ressalta, porém, que sobrou crédito e não conseguiu comprar mais produtos porque estavam indisponíveis. A leitora reforça que seria possível comprar pela loja, mas a empresa não autoriza.

Reclamação de Tayla Salum: “Fiz uma compra na loja física da Etna e descobri na semana seguinte que os produtos que comprei estavam com preços muito inferiores no site. Por conta disso, pedi o cancelamento para que pudesse refazer a compra pela internet. O processo levou quase duas semanas para ser finalizado, o que já é bem ruim. Após refazer a compra, sobrou bastante dinheiro em crédito. No entanto, não consigo comprar o outro produto que preciso pelo site, pois está indisponível e pior, o pessoal da loja me avisou que é improvável que o produto vá para o estoque do site. Seria possível comprar pela loja, mas a Etna não me autoriza mais fazer compras pela loja com este voucher. Além disso, nenhum atendente me avisou que na verdade os mesmos produtos estavam em liquidação no site e na loja e que os preços de ambos eram iguais. Se soubesse disso, teria escolhido comprar novamente na loja, que possui os produtos que preciso e já estou pagando.”

Resposta da Etna: “O caso já foi solucionado: migramos o crédito do site para loja física. Parte dele, inclusive, já foi utilizado no dia 03 de janeiro.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.