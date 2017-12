Leitora reclama de atendimento de empresa de seguro de vida

Marilena Moraes tem um seguro de vida da Mapfre. Ela explica que o valor é debitado mensalmente de sua conta bancária. Porém, observou que não consta o débito de abril. Ela entrou em contato com a empresa, mas não recebeu retorno sobre o pagamento.

Reclamação de Marilena Moraes: “Tenho um seguro de vida da Mapfre, contratado há anos. O valor é debitado mensalmente na minha conta do Banco do Brasil. No mês de abril, o valor não foi pago. Desde maio, peço para debitar o valor, mas os atendentes dizem que não têm retorno sobre a minha solicitação.”

Resposta da Mapfre Seguros: “A Mapfre Seguros esclarece que a parcela referente ao mês de abril, do seguro de vida da leitora Marilena Moraes, consta como paga. A companhia ressalta ainda que, até o momento, não existem parcelas em aberto. A empresa segue à disposição.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.