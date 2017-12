Leitora reclama de árvores sem poda em Pinheiros

A leitora Maria Tereza Castillo diz que árvores sem poda na rua onde mora, em Pinheiros, provocam dois problemas: os galhos, além de baterem na fiação elétrica, danificam carros estacionados no local. Maria Tereza afirma ter entrado em contato com a Prefeitura diversas vezes, mas o problema persiste.

Em resposta, a Prefeitura Regional de Pinheiros informou que vistoriou a rua e entrou em contato com a Eletropaulo para obter apoio na execução da poda das duas árvores.

Reclamação de Maria Tereza Castillo: “Tenho em frente ao meu prédio, em Pinheiros, duas centenárias, lindas e gigantes falsas seringueiras que são queridas pelos moradores e admiradas por quem passa na rua. Em consequência de chuvas, os galhos mais baixos batem na fiação elétrica, causam curtos e deixam a rua às escuras. Além disso, e muito pior, são os galhos e até troncos que têm caído durante e após a chuva, pondo em risco os pedestres e moradores do prédio e danificando carros que ficam estacionados sob a árvore. Já entramos em contato com a Prefeitura cinco vezes (uma por e-mail e quatro por telefone) solicitando uma visita para avaliação, retirada dos galhos e troncos que estão na iminência de cair e, se possível, uma poda de levantamento. Até agora, porém, não tomaram conhecimento. Em todas as chamadas a Prefeitura pede prazo de 4 dias para vir, mas ninguém apareceu”.

Resposta da Prefeitura: “A Prefeitura Regional Pinheiros informa que fez uma vistoria no local citado e diagnosticou os serviços necessários. Entretanto, por haver interferência no espaço aéreo em razão de fiação elétrica, há a necessidade de apoio da concessionária, para que providencie o isolamento da energia elétrica, eliminado riscos aos funcionários da regional durante a execução do manejo. A concessionária de energia já foi acionada”.