Leitora reclama de aparelho celular com defeito de fabricação

Tamiko Oliveira comprou um celular da Samsung pelo site da loja Americanas. Assim que buscou o produto nos Correios, realizou o teste e observou que a tela só ficava branca. Ela entrou em contato com a empresa para solicitar a troca.

Reclamação de Tamiko Oliveira: “Comprei um celular da Samsung no site da loja Americanas. Desde o primeiro momento que liguei o aparelho, observei que ele estava com defeito e a tela ficava branca. Eu liguei para a empresa porque quero a troca do produto”.

Resposta da Americanas: “Foi aprovada a troca do celular E1205 desbloqueado Rádio FM Preto Samsung”.

