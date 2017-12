Leitora recebe ligação por engano de empresa de cobrança há um ano

A leitora Heloisa Ribeiro vem sendo incomodada diariamente por uma empresa de cobrança, mesmo sem ela dever nada. Quando ligam, os atendentes do Grupo Recovery procuram por outra pessoa. Heloisa já disse que a ligação é engano, mas a empresa não tira o seu número da lista de contatos.

O SP Reclama pediu um posicionamento do Grupo Recovery, que informou ter excluído o telefone de Heloisa da sua lista de cobrança.

Reclamação da leitora: “Me chamo Heloisa Ribeiro e há quase 1 ano recebo diariamente telefonemas no meu celular de uma empresa de cobrança procurando um sr. chamado Orlando. Já expliquei milhões de vezes que eu não sou e nem conheço essa pessoa; pedi para tirarem meu número do cadastro, mas foi tudo em vão. Os atendentes desligam na minha cara, são grosseiros e não entendem que eu não sou o Orlando. Descobri que a empresa de cobrança é o Grupo Recovery, mas não adianta ligar. Eles continuam me ligando todos os dias, de manhã, na hora do almoço, tarde da noite, até aos sábados, sempre com números diferentes, com DDDs diferentes. Eu não aguento mais.

Resposta da empresa: A Recovery informa que o telefone citado foi excluído da sua base de cobrança.



Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.